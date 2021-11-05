Parasını bankada tutan karlı çıkacak! Faizler uçtu, bankalar rakiplerini şah mat etme peşinde! 30 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankada birikim yapan kişiler için müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında büyük bir yükselme meydana geldi. Bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken parasını bankada tutanlara sevindiren haber geldi. Banka banka 32 günlük vadeli mevduat hesbaı faiz oranları ile 30.000 TL aylık getirisi hesaplaması haberimizde yer alıyor. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL? İşte tüm detaylar!