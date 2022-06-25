Param durduğu yerde çoğalsın diyen yaşadı! 1.843 TL getirisi var! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Alev döngüsü harlanıyor!

Kur korumalı mevduat sistemi ile bankaların mevduat hesaplarına karşı ilginin iyice artırılmasının sonrasında bankalar da faiz oranları ile harekete geçti. Faizleri artırma kararı alan çoğu banka, kenarda birikimi olanlara yüksek getiri sunuyor. Ek ürün tüketimi ile bitmeyen hoş geldin faizi de yayınlayan bankalar, 32 günlük vadede beklentilerinin üstünde bir net kazanç elde etmek isteyenlere daha çoğu değişik imtiyaz da sunmaktadır. 32 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik. İşte bankaların verdiği son oranlar....