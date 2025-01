ÖTV’siz 2025 sıfır araba fırsatları: Renault Clio 523 bin TL, Fiat Egea 596 bin TL, Hyundai i10 463,889 TL!

Fiat Egea Cross Modellerinde ÖTV İndirimli Ocak 2025 Engelli Satış Fiyatları

Fiat, Ocak 2025 itibarıyla Egea Cross modelleri için ÖTV indirimli engelli satış fiyatlarını açıkladı. İşte tüm modellerin fiyat listesi:

Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 596,056 TL

Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 632,167 TL

Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 662,722 TL

Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 681,611 TL

Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 630,500 TL

Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 773,278 TL

Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 792,722 TL

Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 828,833 TL

Egea Cross Street 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 835,500 TL

Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 860,500 TL

Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 891,056 TL

Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP: 682,167 TL

Egea Cross Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 853,833 TL

Egea Cross Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 921,611 TL

Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli: 615,500 TL

Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 648,833 TL

Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 679,389 TL

Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 709,944 TL

Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 795,500 TL

Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 828,833 TL

Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 851,056 TL

Egea Cross Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 881,611 TL

Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 659,944 TL

Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 690,500 TL

Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 721,056 TL

Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 808,278 TL

Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 838,833 TL

Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 869,389 TL

Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 891,056 TL

Egea Cross Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 899,944 TL