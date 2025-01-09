ÖTV’siz 2025 sıfır araba fırsatları: Renault Clio 523 bin TL, Fiat Egea 596 bin TL, Hyundai i10 463,889 TL!

Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olmasını sağlayan düzenlemelere ilişkin yeni şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler, hem araç seçiminde yerlilik oranını zorunlu kılıyor hem de ÖTV muafiyeti için geçerli üst limiti yeniden belirliyor. İşte 2025 yılına ilişkin düzenlemeler ve ÖTV muafiyetli araçlarla ilgili tüm detaylar.
%40 Yerlilik Şartı Nedir?
Yeni düzenlemeye göre, engelli vatandaşlar ÖTV muafiyetiyle yalnızca %40 ve üzeri yerlilik oranına sahip araçları satın alabilecek. Bu şart ithal lüks araçların ÖTV'siz alınmasını engellerken, yerli üretimi destekleyen bir adım olarak dikkat çekiyor.
Özellikle Türkiye'de üretilen elektrikli ve hibrit modeller, bu düzenlemenin ardından öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.
2025 ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti Ne Kadar Olacak?
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklandı. Bu oran, ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçların üst limitini de belirliyor.
2024 Yılı Üst Limiti: 1 milyon 561 bin 255 TL
2025 Yılı Üst Limiti: 2 milyon 230 bin TL
Engelli bireyler, bu limite uygun araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabilecek.
Engelli Araçlarında Kullanım Süresi Uzatıldı
ÖTV Kanunu'nda yapılan bir diğer önemli değişiklik, engelli araçlarının kullanım süresiyle ilgili oldu. Daha önce 5 yıl olan kullanım zorunluluğu, 2025 itibarıyla 10 yıla çıkarıldı. Bu kapsamda:
Engelli araçları, alındıktan sonra en az 10 yıl boyunca satılamayacak.
10 yıl dolmadan yeni bir ÖTV muafiyetli araç alımı yapılamayacak.
2025 Yılında ÖTV Muafiyetiyle Alınabilecek Araçlar
Yeni düzenleme kapsamında Türkiye'de üretilen ve %40 yerlilik şartını karşılayan araçlar, engelli bireyler için cazip seçenekler sunuyor. İşte tercih edilebilecek markalar ve modeller:
2025 FİAT ÖTV'SİZ ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Fiat Egea Easy Serisi
Easy 1.4 Fire 95 HP: 549,944 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli: 566,611 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP: 727,722 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 736,611 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 758,833 TL
Fiat Egea Urban Serisi
Urban 1.4 Fire 95 HP: 580,500 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 724,944 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 767,167 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 789,389 TL
Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 834,944 TL
Fiat Egea Lounge Serisi
Lounge 1.4 Fire 95 HP: 611,056 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 797,722 TL
Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 865,500 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 819,944 TL
Fiat Egea Limited Serisi
Limited 1.4 Fire 95 HP: 641,611 TL
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 896,056 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 850,500 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 850,500 TL
Fiat Egea Cross Modellerinde ÖTV İndirimli Ocak 2025 Engelli Satış Fiyatları
Fiat, Ocak 2025 itibarıyla Egea Cross modelleri için ÖTV indirimli engelli satış fiyatlarını açıkladı. İşte tüm modellerin fiyat listesi:
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 596,056 TL
Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 632,167 TL
Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 662,722 TL
Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 681,611 TL
Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 630,500 TL
Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 773,278 TL
Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 792,722 TL
Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 828,833 TL
Egea Cross Street 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 835,500 TL
Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 860,500 TL
Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 891,056 TL
Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP: 682,167 TL
Egea Cross Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 853,833 TL
Egea Cross Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 921,611 TL
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli: 615,500 TL
Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 648,833 TL
Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 679,389 TL
Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 709,944 TL
Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 795,500 TL
Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 828,833 TL
Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 851,056 TL
Egea Cross Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 881,611 TL
Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 659,944 TL
Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 690,500 TL
Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction: 721,056 TL
Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 808,278 TL
Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 838,833 TL
Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 869,389 TL
Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT: 891,056 TL
Egea Cross Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 899,944 TL
Renault Clio Modellerinde ÖTV İndirimli Ocak 2025 Engelli Satış Fiyatları
Renault, Ocak 2025 itibarıyla Clio modelleri için ÖTV indirimli engelli satış fiyatlarını açıkladı. Ekonomik ve çevre dostu araç arayışında olan engelli bireyler için Clio, geniş motor ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte modeller ve fiyatlar:
Renault Megane Sedan: Ocak 2025 ÖTV İndirimli Engelli Satış Fiyatları
Megane Sedan JOY Serisi
1.3 TCe 140 BG: 656,667 TL
1.3 TCe EDC 140 BG: 714,944 TL
JOY Comfort 1.3 TCe 140 BG: 728,833 TL
Megane Sedan TOUCH Serisi
1.3 TCe EDC 140 BG: 859,389 TL
1.5 Blue dCi EDC 115 BG: 944,444 TL
Megane Sedan ICON Serisi
1.3 TCe EDC 140 BG: 904,944 TL
1.5 Blue dCi EDC 115 BG: 990,000 TL
Hyundai i10: Ocak 2025 ÖTV İndirimli Engelli Satış Fiyatları
i10 JUMP Serisi
1.0 MPI 67 PS Manuel: 463,889 TL
1.0 MPI 67 PS AMT: 491,667 TL
1.2 MPI 79 PS Manuel: 533,333 TL
1.2 MPI 79 PS: 558,333 TL
i10 STYLE Serisi
1.2 MPI 84 PS AMT: 502,778 TL
1.2 MPI 79 PS: 575,000 TL
i10 ELITE Serisi
1.2 MPI 84 PS AMT: 538,889 TL
1.2 MPI 79 PS: 612,222 TL
Hyunda i20 Jump Serisi
1.4 MPI 6 İleri Düz MT (Benzinli): 472,222 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT (Benzinli): 366,111 TL
1.2 MPI 84 PS: 538,889 TL
1.4 MPI 100 PS: 636,667 TL
1.0 T 100 PS: 638,333 TL
1.2 MPI 79 PS: 572,222 TL
i20 Style Serisi
1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT (Benzinli): 491,667 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Design (Benzinli): 516,667 TL
1.4 MPI 100 PS: 702,778 TL
1.0 T 100 PS: 686,111 TL
i20 Elite Serisi
1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT (Benzinli): 538,889 TL
1.4 MPI 100 PS: 756,111 TL
1.0 T 100 PS: 731,667 TL
i20 Limited Edition
1.4 MPI Style: 642,778 TL
2025 Ocak Ayı İçin Hyundai Bayon ÖTV İndirimli Engelli Satış Fiyatları
Bayon Jump Serisi
1.4 MPI 6 MT (Benzinli): 588,889 TL
1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik: 608,333 TL
1.2 MPI 79 PS Manuel: 650,000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump: 713,333 TL
Bayon Style Serisi
1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik: 638,889 TL
1.0T 7 DCT (Benzinli): 680,556 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style: 755,556 TL
Bayon Elite Serisi
1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik: 700,000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite: 811,111 TL
Not: Bu fiyatlar arabamyeni.com'dan alınmıştır. Fiyatlar zamanla güncellenebilir.