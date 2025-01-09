ÖTV’siz 2025 sıfır araba fırsatları: Renault Clio 523 bin TL, Fiat Egea 596 bin TL, Hyundai i10 463,889 TL!

Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olmasını sağlayan düzenlemelere ilişkin yeni şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler, hem araç seçiminde yerlilik oranını zorunlu kılıyor hem de ÖTV muafiyeti için geçerli üst limiti yeniden belirliyor. İşte 2025 yılına ilişkin düzenlemeler ve ÖTV muafiyetli araçlarla ilgili tüm detaylar.

Yeni düzenlemeye göre, engelli vatandaşlar ÖTV muafiyetiyle yalnızca %40 ve üzeri yerlilik oranına sahip araçları satın alabilecek. Bu şart ithal lüks araçların ÖTV'siz alınmasını engellerken, yerli üretimi destekleyen bir adım olarak dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye'de üretilen elektrikli ve hibrit modeller, bu düzenlemenin ardından öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

2025 ÖTV Muafiyetli Araç Üst Limiti Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklandı. Bu oran, ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçların üst limitini de belirliyor.

2024 Yılı Üst Limiti: 1 milyon 561 bin 255 TL

2025 Yılı Üst Limiti: 2 milyon 230 bin TL

Engelli bireyler, bu limite uygun araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabilecek.