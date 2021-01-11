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Otomotiv sektörü pandemiye rağmen büyüdü! İkinci el araba satışları artıyor... İşte çok satılan arabalar

Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini ve her türden sektörü vurmaya devam ederken Türkiye'de ise otomotiv sektörü harika bir yıl geçirdi. 2020 yılında herkes dolar, altın ve dövizdeki rakamlar kadar ikinci el araba fiyatları ne kadar? aramalarını da fazlasıyla yaptı. İşte 2020 yılında otomotiv sektöründe yaşananlar ve en çok satan SUV, Sedan ve Premium arabalar...

Sabah
11.01.2021 07:00 - Son Güncelleme: 11.01.2021 07:03
Otomotiv sektörü pandemiye rağmen büyüdü! İkinci el araba satışları artıyor... İşte çok satılan arabalar

Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini ve her türden sektörü vurmaya devam ederken Türkiye'de ise otomotiv sektörü harika bir yıl geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomotiv sektörü pandemiye rağmen büyüdü! İkinci el araba satışları artıyor... İşte çok satılan arabalar

2020 yılında herkes dolar, altın ve dövizdeki rakamlar kadar ikinci el araba fiyatları ne kadar? aramalarını da fazlasıyla yaptı.

Otomotiv sektörü pandemiye rağmen büyüdü! İkinci el araba satışları artıyor... İşte çok satılan arabalar

İşte 2020 yılında otomotiv sektöründe yaşananlar ve en çok satan SUV, Sedan ve Premium arabalar...

Otomotiv sektörü pandemiye rağmen büyüdü! İkinci el araba satışları artıyor... İşte çok satılan arabalar

HURDA TEŞVİĞİ BİTTİ AMA İLGİ DEVAM ETTİ
Hurda teşviği 1 Ocak itibarıyla sona erdi. Buna rağmen Türkiye otomotiv sektörü 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı. ÖTV muafiyetli engelli indiriminin yükseltilmesi ocak ayını hareketlendirdi. Pazar yüzde 88.8 büyüdü. Ocakta 27 bin 273 adet araç satıldı.

Otomotiv sektörü pandemiye rağmen büyüdü! İkinci el araba satışları artıyor... İşte çok satılan arabalar

BÜYÜME ŞUBAT AYINDA DA DEVAM ETTİ
Büyüme şubatta da devam etti. Şubatta satışlar yüzde 89.4 artışla 47 bin 122 adete çıktı.

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