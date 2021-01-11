Otomotiv sektörü pandemiye rağmen büyüdü! İkinci el araba satışları artıyor... İşte çok satılan arabalar
Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini ve her türden sektörü vurmaya devam ederken Türkiye'de ise otomotiv sektörü harika bir yıl geçirdi. 2020 yılında herkes dolar, altın ve dövizdeki rakamlar kadar ikinci el araba fiyatları ne kadar? aramalarını da fazlasıyla yaptı. İşte 2020 yılında otomotiv sektöründe yaşananlar ve en çok satan SUV, Sedan ve Premium arabalar...
11.01.2021 07:00
- Son Güncelleme: 11.01.2021 07:03
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