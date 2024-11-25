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Otomobil pazarında devrim: Chery ve TOGG SUV'ları faizsiz satıyor!

Chery, Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max SUV modelleri için dev bir kampanya başlattı. Araç sahibi olmak isteyenler, hem uygun fiyatlarla otomobil sahibi olma şansı yakalıyor hem de faizsiz kredi imkanı ile ödeme kolaylığından faydalanabiliyor. İşte Chery'nin Kasım ayına özel kampanya detayları ve avantajlı fiyat listesi.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:43
Otomobil pazarında devrim: Chery ve TOGG SUV’ları faizsiz satıyor!

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modellerinden Renault Clio'nun başlangıç fiyatı 1.665.000 TL seviyesindeyken, Chery Omoda 5 Pro 1.650.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Üstelik bu model, Vision donanım paketi ile kullanıcıya daha yüksek bir teknoloji ve konfor sunuyor. Omoda 5 Pro modelinin yanı sıra diğer Chery SUV modellerinde de faizsiz kredi seçenekleri bulunuyor. Bu kampanya kapsamında araç sahibi olmak isteyenler, indirimli fiyatların yanı sıra cebini yormayan ödeme planlarından faydalanabiliyor.

Otomobil pazarında devrim: Chery ve TOGG SUV’ları faizsiz satıyor!

Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Modellerinde İndirim

  • Tiggo 7 Pro Max Intelligent: Bu model, kampanyalı fiyatıyla 1.627.000 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Ayrıca 12 ay vadeli 300 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut. Ticari müşteriler için ise 600 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi sağlanıyor.
  • Tiggo 8 Pro Max Intelligent: Bireysel müşterilere 300 bin TL'ye kadar, ticari müşterilere ise 600 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Otomobil pazarında devrim: Chery ve TOGG SUV’ları faizsiz satıyor!

Chery Faizsiz Kredi Kampanya Fiyat Listesi

  • Omoda 5 Pro Intelligent:

    • 300 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli 12 ay kredi.
    • Ticari müşteriler için: 600 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli kredi.

  • Tiggo 7 Pro Max Exceptional:

    • 300 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli 12 ay kredi.
    • Ticari müşteriler için: 600 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli 6 ay kredi.

  • Tiggo 8 Pro Max Intelligent:

    • Bireysel alımlarda: 300 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli 12 ay vadeli kredi.
    • Ticari alımlarda: 600 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli 6 ay kredi.

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