Otomobil pazarında devrim: Chery ve TOGG SUV’ları faizsiz satıyor!

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modellerinden Renault Clio'nun başlangıç fiyatı 1.665.000 TL seviyesindeyken, Chery Omoda 5 Pro 1.650.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Üstelik bu model, Vision donanım paketi ile kullanıcıya daha yüksek bir teknoloji ve konfor sunuyor. Omoda 5 Pro modelinin yanı sıra diğer Chery SUV modellerinde de faizsiz kredi seçenekleri bulunuyor. Bu kampanya kapsamında araç sahibi olmak isteyenler, indirimli fiyatların yanı sıra cebini yormayan ödeme planlarından faydalanabiliyor.