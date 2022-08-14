Otomobil fiyatları düştü! Piyasa tepetaklak %5! ÖTV müjdesi ile 0 ve 2. el Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi...

0 ve 2. el otomobil fiyatları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle beraber ÖTV indirimi ile otomobil fiyatlarında bir düşüş olup olmayacağı merak konusu oldu. Düzenleme sonucunda Cumhurbaşkanı; artık motorlu araçlardaki özel tüketim vergisi ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Bu noktada vatandaşlar gözlerini yeni gelişmelere çevirdi. Peki ÖTV düzenlemesi ile otomobil fiyatları düşecek mi? Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.