Otomobil alacaklar bakmadan geçmeyin! Dacia, Renault ve Fiat’ın yaptığı kampanya bayilerin önünde kuyruk oluşturacak!

Kış ayının başlamasıyla eş güdümlü otomobil yapımcıları yeni kampanyalar duyurmaya devam ediyorlar. Bu anlamda vatandaşlar fiyat listelerini yakından takip ediyor. Dacia, Renault ve Fiat'ın Eylül ayı kampanyaları ile fazlası modelde kullanıcılara çeşitli fırsatlar sunuluyor. Kasım ayında sıfır km Dacia, Renault ve Fiat'ın modelleri kaç lira oldu? Dacia, Renault ve Fiat modelleri ne kadar? Kasım ayı Dacia, Renault ve Fiat fiyatları kaç para? Dacia, Renault ve Fiat modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.