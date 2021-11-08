Otomobil alacaklar bakmadan geçmeyin! Dacia, Renault ve Fiat'ın yaptığı kampanya bayilerin önünde kuyruk oluşturacak!
Otomobil fiyatları her geride bıraktığımız gün artarken, kullanıcılar en uygun fiyatlı otomobil bulmak için sürekli olarak kampanyaları araştırıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Dacia, Renault ve Fiat düzenlediği Kasım ayı kampanyasıyla büyük ilgi görüyor. Kasım ayında sıfır km Dacia, Renault ve Fiat'ın modelleri kaç lira oldu? Dacia, Renault ve Fiat modelleri ne kadar? Kasım ayı Dacia, Renault ve Fiat fiyatları kaç para? Dacia, Renault ve Fiat modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
08.11.2021 11:34
- Son Güncelleme: 08.11.2021 11:34
Kış ayının başlamasıyla eş güdümlü otomobil yapımcıları yeni kampanyalar duyurmaya devam ediyorlar. Bu anlamda vatandaşlar fiyat listelerini yakından takip ediyor. Dacia, Renault ve Fiat'ın Eylül ayı kampanyaları ile fazlası modelde kullanıcılara çeşitli fırsatlar sunuluyor. Kasım ayında sıfır km Dacia, Renault ve Fiat'ın modelleri kaç lira oldu? Dacia, Renault ve Fiat modelleri ne kadar? Kasım ayı Dacia, Renault ve Fiat fiyatları kaç para? Dacia, Renault ve Fiat modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
Dacia Yeni Sandero Stepway 2021 Kasım Sıfır Araç Fiyat Listesi
Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 191.400 218.000 218.000
Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 224.900 239.900 239.900
Dacia Yeni Duster Kaç Lira?
Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 209.000 226.000 226.000
Daci Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 219.000 236.900 236.900
Daci Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 241.000 263.000 263.000
Daci Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 4x4 259.900 259.900
Daci Yeni Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 241.000 257.900 257.900
FİAT OTOMOBİL FİYATLARI
Fiat Egea Cross Kaç Lira? Fiat Egea Cross Fiyatları Ne Kadar?
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 184.900 192.900 200.900
Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 211.900 219.900 227.900
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 221.900 229.900 237.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 193.900 201.900 211.900
Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 220.900 228.900 238.900