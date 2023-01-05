Orta Gelir kampanyası Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk ezber bozdu! 0.69 faizle konut kredisi hesaplama! 15 yıl vade 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 TL geri ödeme tablosu!
Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları açıklandı. Kampanya kapsamında Türkiye üç bölgeye ayrılacak. Kredide vade 15 yıl ve faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Haberimizde 0.69 faizli kredi ödeme planına ve taksitlerine tablo tablo yer verdik. İşte tüm detaylar ve hesaplamalar.
05.01.2023 11:10 - Son Güncelleme: 05.01.2023 11:10
Kredi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları bugün belli oldu. Yüzde 1'in altında düşük kredi faizi ile hayata geçirilecek kampanyada 1-2 yıl ödemesiz dönem de planlanıyordu. Bakan Nebati tüm detayları bugün açıkladı. Peki, TOKİ konut kampanyasında faiz indirimi kaç oldu? Hesaplama tablosu haberimizde...