Ons altın 5 bin doları aştı, gümüş zirvede: Piyasada ralli sürüyor! Gram için '6430 TL' uyarısı

Altın ve gümüş piyasalarında tarihi bir dönem yaşanıyor. Bu eğilimle birlikte altının ons fiyatı bugün 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ekonomist Hikmet Baydar gram altında yükseliş trendinin korunduğunu ancak risk seviyesinin arttığına dikkat çekti. Baydar, 6.430 TL'nin altı görülmediği sürece yukarı yönlü görünümün sürebileceğini, hızlı yükseliş nedeniyle ara kar satışlarının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu süreçte altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler yaşanırken, ons ve gram bazında tarihi seviyeler aşıldı.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Altın fiyatları, artan küresel risk algısının etkisiyle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Spot altın, TSİ 01:59 itibarıyla yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 93 dolara yükseldi. Gün içinde 5 bin 2 dolara kadar gerileyen ons altın, ardından güçlü bir toparlanma sergiledi. Şubat teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 68 dolara ulaştı.

Gram altın ise yurt içinde 7 bin 82 liradan işlem görüyor.

Jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırdı

Değerli metallerdeki yükselişin arkasında, Grönland ve Venezuela'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada artan siyasi ve jeopolitik riskler bulunuyor. Yatırımcıların, belirsizlik ortamında altını bir korunma aracı olarak görmeye devam ettiği dikkat çekiyor.

HSBC geçen hafta yayımladığı notta, "Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor" ifadelerine yer verdi.

GÜMÜŞTE SERT RALLİ: AYLIK KAZANÇ YÜZDE 46'YA YAKLAŞTI

Gümüş fiyatları da altına paralel olarak güçlü bir yükseliş sergiledi. Spot gümüş, endüstriyel talebin de etkisiyle yüzde 6'ya yakın artışla ons bazında 109,4 dolara yükseldi. Gram gümüş fiyatı ise 150,8 liraya çıktı.

Yeni yılın henüz ilk ayında gümüş, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan değerli metal oldu. Cuma günü 143 TL seviyelerine kadar yükselerek rekor kıran gram gümüş, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 46 kazanç sağladı.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞTI

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ilk kez 7 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. 7.100 TL barajının da aşılmasıyla birlikte çeyrek altın fiyatı 11.600 TL'nin üzerini gördü. Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 17 kazandırdı.

DEV KURUMLARIN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ ŞİMDİDEN AŞILDI

Citigroup ve JP Morgan gibi küresel finans kuruluşlarının ons gümüş için 100 dolar seviyesinde öngörüde bulunduğu bilinirken, bu hedef kısa sürede geride kaldı. Ons gümüş, cuma günü 102 dolar seviyelerinin üzerine çıktı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED KARARINDA

Para ve emtia piyasalarında yönü belirleyecek kritik gelişme için geri sayım başladı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Kararın ardından altın ve gümüş fiyatlarında yeni fiyatlamaların görülmesi bekleniyor.

SERT YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Altın ve gümüşteki sert yükselişin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, piyasalardaki hareketin temelinde ABD ekonomisine yönelik güven kaybının yattığını vurguladı.

"Altın ve gümüşte gerçekleşen yukarı hareketin arkasındaki en önemli neden ABD ekonomisine ve dolara olan güvenin azalmasıdır."

Baydar, Grönland ve Kanada'ya yönelik jeopolitik gelişmeler ile İran'a ilişkin haberlerin tansiyonu artırdığını belirterek, asıl kırılmanın ABD mali yapısına ilişkin yayımlanan raporla yaşandığını ifade etti.

"Rapora göre Amerikan ekonomisi kırmızı alarm verdi. Fortune'un haberinde dikkat çekilen yeni rapora göre ABD'nin kamu borcu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) %100'üne ulaşarak ekonominin toplam büyüklüğüne eşitlendi."

İşte Ekonomist Hikmet Baydar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Habere göre bu kritik eşiğin aşılması, ülkeyi küresel etkileri olacak altı farklı mali krizin eşiğine getiriyor. Bu rapor duyulduktan sonra sadece gümüş ve altındaki yükseliş değil, ABD tahvillerine de satış geldi. Kaldı ki aynı zamanda dolar endeksi de 97.456'ya kadar sert düşüş gösterdi. Tüm bu hareketler doların geleceği konusundaki kaygılarla dolardan kaçışın gerçekleştiğini gösteriyor."

GRAM ALTINDA HEDEF İLK AYDA TUTTU

"Ons altın ile ilgili daha önceki yorumlarımızda da ifade ettiğimiz üzere 2026 yılı için 4900-5000 dolar hedefi vardı ve bu hedef daha yılın ilk ayında gerçekleşmiş görünüyor. Gram altın için de 7000 TL civarını öngörmüştük."

GRAM ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM VE RİSK UYARISI

"Teknik olarak henüz aşağı sinyali yok. Ancak risk göstergeleri aşırı riskli oldu sinyalleri vermeye başladı. O yüzden alırken hem kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalı hem de düşme riskinin arttığı da unutulmamalıdır. 6430 TL'nin altı görülmediği sürece gram altında yukarı sinyalleri devam edebilir."

GÜMÜŞTE SPEKÜLASYON UYARISI

"Gümüşte de beklediğimiz hedefler çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş durumda. Ancak bazı uluslararası aracı kurumların da gümüşte pozisyon aldıklarını öğrenince ciddi bir spekülasyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmeye başladık."

FED KARARI SONRASI TEMKİN ÇAĞRISI

"Sürpriz olmazsa Fed faizleri değişmeyecektir. Beklentiler de ağırlıklı olarak bu merkezdedir. Jeopolitik risklerin artması emtialara yukarı yönlü baskı yapsa da ABD ile ilgili yayınlanan rapor dolara güvensizliği daha da pekiştirdiğinden altın ve gümüşte kar satışlarını geciktirebilir. Özellikle İran ile ilgili gerginliği artırıcı gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var."