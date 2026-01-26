Ons altın 5 bin doları aştı, gümüş zirvede: Piyasada ralli sürüyor! Gram için '6430 TL' uyarısı

Jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırdı

Değerli metallerdeki yükselişin arkasında, Grönland ve Venezuela'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada artan siyasi ve jeopolitik riskler bulunuyor. Yatırımcıların, belirsizlik ortamında altını bir korunma aracı olarak görmeye devam ettiği dikkat çekiyor.

HSBC geçen hafta yayımladığı notta, "Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor" ifadelerine yer verdi.