Ons altın 5 bin doları aştı, gümüş zirvede: Piyasada ralli sürüyor! Gram için '6430 TL' uyarısı
Altın ve gümüş piyasalarında tarihi bir dönem yaşanıyor. Bu eğilimle birlikte altının ons fiyatı bugün 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ekonomist Hikmet Baydar gram altında yükseliş trendinin korunduğunu ancak risk seviyesinin arttığına dikkat çekti. Baydar, 6.430 TL'nin altı görülmediği sürece yukarı yönlü görünümün sürebileceğini, hızlı yükseliş nedeniyle ara kar satışlarının da gündeme gelebileceğini vurguladı.
