Oldukça makul faizlerle konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı! Ziraat Bankası’ndan 198 bin TL’ye müstakil ev! 275 bin TL’ye sıfır daire!

Yeni listeye göre 198 bin TL'ye müstakil ev ve 275 bin TL'ye sıfır daire satışa çıkarıldı. Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan Ziraat Bankası müşterilerin evler amacıyla öneri verebileceklerini belirtmiştir. Hem de bu evler bağlamında düşük faizli olan konut kredilerinden müşterilerinin yararlanabileceğini duyurmuştur.