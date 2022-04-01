⚡Olanlar oldu baş döndürecek! Altın alan satan adeta iki kez düşünüyor! Alım fırsatı için rakam ve tarih verildi! Çarklar tersine döndü!

Olanlar oldu baş döndürecek! Altın alan satan adeta iki kez düşünüyor! Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'nın buna karşılık olarak misilleme hamleleri jeopolitik riskleri körüklerken, altın fiyatlarının artmasında etkili oldu. Altın, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden mühim bir bölümünü kullanacağına dair işaretlerin görülmesi ve yüksek enflasyona dair endişelerin bir oran gevşemesiyle geriledi. Spot altın Avrupa'da yaşanan savaşın güvenilir varlıklara isteği artırması ve fiyat baskılarının küresel büyümeyi tehdit etmesiyle art arda ikinci kez aylık kapanışı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.