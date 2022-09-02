Ocakta emekliye %21.07, memura %22.07 ZAM! SSK, Bağkur’luya en az 5.674 TL, memur 11.114 TL maaş! 6 aylık TÜİK enflasyon farkıyla 4A,4B,4C 2023 maaşlarını hesapladık!

Ocak 2023'te memur ve emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli maaşlarına zam gerçekleştiriliyor. 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 22.07'ye yükseldi. Uzmanlar Ocak zammı için maaş hesabını yaptı. İşte Ocak 2023 emekli memur maaş TABLOSU!