Ocakta emekliye %21.07, memura %22.07 ZAM! SSK, Bağkur'luya en az 5.674 TL, memur 11.114 TL maaş! 6 aylık TÜİK enflasyon farkıyla 4A,4B,4C 2023 maaşlarını hesapladık!
Emekli ve memurların ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Ekonomistler tarafından yapılan ankette 72.35'lik enflasyon tahmini oluştu. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 21.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 22.07 zam farkı göründü. Temmuzda zamlı maaşlarına kavuşan emekli memurlar 2023 ocak ayında maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı. Ekonomistlerin tahmini gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 11 bin 114 TL, memur emeklilerinde 7 bin 420 TL'ye yükselecek. Esnaf emeklilerine ise en az 5 bin 81 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara 5 bin 674 TL ödeme yapılacak. Haberimizde 2023 Ocak ayı emekli memur maaş hesabına detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz...
02.09.2022 10:55 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:55
Ocak 2023'te memur ve emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli maaşlarına zam gerçekleştiriliyor. 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 22.07'ye yükseldi. Uzmanlar Ocak zammı için maaş hesabını yaptı. İşte Ocak 2023 emekli memur maaş TABLOSU!