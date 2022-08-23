Ocakta %70.60 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 5.616 TL, Memura 11.002 TL MAAŞ! 2023 TÜİK TEFE TÜFE 4A-4B-4C 2000 öncesi sonrası SSK Esnaf Tarım Bağkur Emekli Memur maaş TABLOSU!
Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaş zammı belli olmuştu. Şimdi sıra Ocak zammına geldi. Bu kapsamda SGK uzmanlarının hesabı ve anket sonuçları maaşlar konusunda ipuçlarını beraberinde getirdi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 70.60 yıl sonu TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.84, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.84 zam ufukta göründü. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.84 olarak gerçekleşecek. İşte Ocak 2023 Enflasyon farkıyla 4A,4B,4C,SSK, Bağkur maaş HESABI!
23.08.2022 21:34 - Son Güncelleme: 23.08.2022 21:34
2023 senesi Ocak ayı amacıyla emeklilerin ve memurların beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne vakit belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli ve memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar ve Ocak 2023 Enflasyon farkıyla 4A,4B,4C,SSK, Bağkur maaş HESABI!
Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtıldı.