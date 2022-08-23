Ocakta %70.60 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 5.616 TL, Memura 11.002 TL MAAŞ! 2023 TÜİK TEFE TÜFE 4A-4B-4C 2000 öncesi sonrası SSK Esnaf Tarım Bağkur Emekli Memur maaş TABLOSU!

2023 senesi Ocak ayı amacıyla emeklilerin ve memurların beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne vakit belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli ve memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar ve Ocak 2023 Enflasyon farkıyla 4A,4B,4C,SSK, Bağkur maaş HESABI!