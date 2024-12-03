OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammında son viraja girildi. 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bugün açıklanan enflasyon verisiyle büyük ölçüde şekillendi.

AYLARA GÖRE ORANLAR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Temmuz-Ekim enflasyonu, yani 5 aylık oran yüzde 12.06 çıkmıştı.

İŞTE KASIM ENFLASYONU Şimdi de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.

GERİYE TEK VERİ KALDI Emeklilerin zam oranının belli olması için geriye tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da 3 Ocak tarihinde belli olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon artışı ortaya çıkacak.