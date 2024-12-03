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OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur'luya yeni hesap

SSK ve Bağkurlunun Ocak zammı için bir veri daha geldi. TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bugün açıklanan enflasyon verisiyle büyük ölçüde şekillendi. Peki SSK ve Bağkur emeklisinin aylıkları ne kadar olacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:24
OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammında son viraja girildi. 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bugün açıklanan enflasyon verisiyle büyük ölçüde şekillendi.

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

AYLARA GÖRE ORANLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Temmuz-Ekim enflasyonu, yani 5 aylık oran yüzde 12.06 çıkmıştı.

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

İŞTE KASIM ENFLASYONU

Şimdi de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

GERİYE TEK VERİ KALDI

Emeklilerin zam oranının belli olması için geriye tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da 3 Ocak tarihinde belli olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon artışı ortaya çıkacak.

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MERKEZ'E GÖRE NE OLACAK?

Artış merakla beklenirken, ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ediyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 15.45'e ulaşabileceğini gösteriyor.

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?

Ancak Ocak artışına ilişkin tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor.

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

Son anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44.81 ile yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09-yüzde 16.41 aralığında bekleniyor.

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI

MEVCUT: 12.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.321,25

MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.435,82

MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.550,39

MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.664,96

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.779,53

MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.894,10

MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.008,67

MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.123,24

MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.352,38

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.466,95

MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.581,52

MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.696,09

MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.810,66

MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.925,23

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.039,80

MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.154,37

MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.268,94

MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.383,51

MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.498,08

MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.612,65

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.727,22

MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.841,79

MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.956,36

MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.070,93

MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.185,50

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.758,35

MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.331,20

MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.904,05

MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 19.476,90

MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.049,75

MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.622,60

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 21.768,30

MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 22.914,00

MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 24.059,70

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 25.205,40

MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 26.351,10

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 27.496,80

MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 28.642,50

MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 29.788,20

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 30.933,90

MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 32.079,60

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 33.225,30

MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 34.371,00

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 35.516,70

MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 36.662,40

MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 37.808,10

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 34.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 38.953,80

MEVCUT: 35.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 40.099,50

MEVCUT: 36.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 41.245,20

MEVCUT: 37.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 42.390,90

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

MEVCUT: 38.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 43.536,60

MEVCUT: 39.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 44.682,30

MEVCUT: 40.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 45.828,00

OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

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OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap
OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap
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