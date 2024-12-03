OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammında son viraja girildi. 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bugün açıklanan enflasyon verisiyle büyük ölçüde şekillendi.
AYLARA GÖRE ORANLAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Temmuz-Ekim enflasyonu, yani 5 aylık oran yüzde 12.06 çıkmıştı.
İŞTE KASIM ENFLASYONU
Şimdi de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.
GERİYE TEK VERİ KALDI
Emeklilerin zam oranının belli olması için geriye tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da 3 Ocak tarihinde belli olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon artışı ortaya çıkacak.
ANKETLERDEN NE ÇIKTI?
Ancak Ocak artışına ilişkin tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor.
Son anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44.81 ile yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09-yüzde 16.41 aralığında bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI
MEVCUT: 12.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.321,25
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.435,82
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.550,39
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.664,96
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.779,53
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.894,10
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.008,67
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.123,24
MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.352,38
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.039,80
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.154,37
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.268,94
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.383,51
MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.498,08
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.612,65
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.727,22
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.841,79
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.956,36
MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.070,93
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.185,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.758,35
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.331,20
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.904,05
MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 19.476,90
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.049,75
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.622,60
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 21.768,30
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 22.914,00
MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 24.059,70
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 27.496,80
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 28.642,50
MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 29.788,20
MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 35.516,70
MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 36.662,40
MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 37.808,10
MEVCUT: 38.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 43.536,60
MEVCUT: 39.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 44.682,30
MEVCUT: 40.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 45.828,00
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