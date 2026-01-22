PODCAST CANLI YAYIN

Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı: TÜİK 2026’nın ilk verisini ne zaman duyuracak?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ocak ayında tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 3,76 artması beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,35'ten 23,23'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,20, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 16,94 olarak hesaplandı. Ocak ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Yılın ilk enflasyon verileri öncesinde beklentiler netleşmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, hem aylık enflasyon tahminlerini hem de yıl sonu öngörülerini ortaya koydu.

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Buna göre; Ocak ayına ilişkin enflasyon oranı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

OCAK AYI TÜFE BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

TCMB'nin reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.

Ankete göre bir önceki dönemde yüzde 3,44 olarak öngörülen Ocak ayı TÜFE artış beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76 seviyesine yükseldi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNDE SINIRLI GERİLEME

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi, önceki ankette yüzde 23,35 iken, ocak ayı anketinde yüzde 23,23 olarak kaydedildi.

Buna paralel olarak, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,35'ten 22,20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,45'ten 16,94'e geriledi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri incelendiğinde şu tablo ortaya çıktı:

📌TÜFE'nin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında artış göstermesi olasılığı: %17,26

📌TÜFE'nin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında artış göstermesi olasılığı: %47,35

📌TÜFE'nin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında artış göstermesi olasılığı: %23,63

📌Nokta tahminlere göre ise katılımcıların yüzde 49,23'ü, 12 ay sonrası enflasyonun yüzde 21,00 – 22,99 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ DE PAYLAŞILDI

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar/TLbeklentisi 51,1693 olurken,12 ay sonrası dolar/TLbeklentisi ise 51,8879 seviyesinde hesaplandı.