Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı: TÜİK 2026’nın ilk verisini ne zaman duyuracak?
Merkez Bankası'nın yayımladığı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ocak ayında tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 3,76 artması beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,35'ten 23,23'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,20, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 16,94 olarak hesaplandı. Ocak ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
