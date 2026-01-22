Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı: TÜİK 2026’nın ilk verisini ne zaman duyuracak?

Yılın ilk enflasyon verileri öncesinde beklentiler netleşmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, hem aylık enflasyon tahminlerini hem de yıl sonu öngörülerini ortaya koydu.