Ocak ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 ZAMLI Doğalgaz yardımı ödeme TAKVİMİ 2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
Ocak ayı doğalgaz yardımı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Yeni yılın ilk haftasını geride bırakırken devlet tarafından yapılan bir çok sosyal yardım ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. 65 yaş aylığı yapılan zamla birlikte 1.536 TL'den 1.997 TL'ye çıktı. Evde bakım desteği 3.336 TL'den 4.336 TL'ye, Engelli yakını aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye yükseldi. Peki Doğalgaz yardımına zam var mı? Ocak ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar....
Ocak ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kışın başvurusu kabul edilen hanelere 900 TL ile 2500 TL tutarında destek ödemesi yapılıyor. Gözler 2023 Ocak ayında! Peki Doğalgaz yardımına zam geldi mi? İşte Doğalgaz destek ödemesi sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
OCAK AYI DOĞALYAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki Ocak ayı Doğalgaz desteği ödemelerine ilişkin net bir tarih henüz verilmedi. Vatandaşlar Doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden aylıkların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir. Öte yandan gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!
''Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.
Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''