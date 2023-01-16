Ocak 2023'te kök maaşa %57.14 EK ZAM + 5 puan R.Payı! 4A-4B Emekliye 8.112 TL, Memura 13.142 TL! 5.550, 5.600, 5.700, 6.000 TL aylığı olana çifte fark...

Ocak ayıyla birlikte emekli memur maaşlarında büyük artış yaşandı. Milyonlarca emeklilerin maaş ödemeleri bu haftadan itibaren başlıyor. Maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görebilecek. İşte kalem kalem en yeni maaş hesabı haberimizde...