SSK, Bağkur, EYT'linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...
Emekli maaşları için verilen müjdenin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Emekli vatandaşlar arama motorlarında, "2 bin TL maaş farkı ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 7.500 TL'ye yükseltilen emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor. Tarih belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
24.03.2023 17:16 - Son Güncelleme: 24.03.2023 17:16
Emeklilerin en düşük maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Böylelikle %36'nın üzerinde artış yaşandı. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'e geleceğini duyurdu. Yapılan ara zamdan EYT'liler de yararlanacak. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi haberimizde!
Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı.. En düşük emekli maaşı için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, 5500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 7500 TL olacağını açıkladı. Düzenlemeden emeklilik başvuru yapmış bütün EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan emekli zammı için AK Parti'den yeni açıklama geldi. Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor. Tarih belli oldu.