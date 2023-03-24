SSK, Bağkur, EYT’linin emekli maaş farkı takvimi netleşti! O tarihte ödenecek, tahsis nosuna göre listelendi! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı.. En düşük emekli maaşı için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, 5500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 7500 TL olacağını açıkladı. Düzenlemeden emeklilik başvuru yapmış bütün EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan emekli zammı için AK Parti'den yeni açıklama geldi. Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor. Tarih belli oldu.

KİMLERİN EMEKLİ MAAŞI ARTACAK? | VİDEO