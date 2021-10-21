O ödemeler hemen geri verilecek! Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak!

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Emlak vergisi ödemesi için aranılan muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemezken bu kişilerin dışında kalan adına kayıtlı tapusu olan herkes emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Emlak vergisi ödemesi yapan kişilere belediyeler tarafından geriye dönük 5 senelik zaman zarfı içerisinde ödedikleri paraları geri iade edilmektedir. Emlak vergisi iadesi için kişinin ödeme yapmış olduğu makbuzlar ile ödeme yapmış olduğu emlak vergisi servisine başvuru yapması yeterlidir.