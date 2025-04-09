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O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Son dönemde fırlayan ayçiçek yağı fiyatlarına karşı zincir marketler harekete geçti. Tüketicileri rahatlatacak kampanyalarla 1 litrelik ayçiçek yağları yeniden uygun fiyatlı hale geldi. İşte en avantajlı seçenekler.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:57
O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Zincir marketlerin rekabetçi kampanyaları, ayçiçek yağı fiyatlarını bir nebze olsun dengelemiş görünüyor. İşte en düşük fiyatlı 1 lt ayçiçek yağı seçenekleri ve detaylar:

O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

En Ucuz 1 lt Ayçiçek Yağı Fiyatları (Nisan 2025)

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 69,00 TL/lt

O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Mina Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 76,05 TL/lt

O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Turna Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 73,50 TL/lt

O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Migros Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 77,00 TL/lt

O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Migros

Bizce Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 82,30 TL/lt

O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Ayçiçek Yağı Alırken Dikkat!

Rafine mi, Soğuk Sıkım mı? Rafine yağlar yüksek ısıya dayanıklıyken, soğuk sıkım yağlar besin değerini korur. Serin ve kuru ortamda muhafaza edilmeli; direkt güneş ışığından uzak tutulmalı. Kullanılmış yağları lavaboya dökmek yerine belediyelerin geri dönüşüm noktalarına teslim edin.

Not: Fiyatlar Nisan 2025 tarihli güncel verilere dayanmaktadır. Kampanya detayları marketler tarafından değiştirilebilir.

Takvim/foto arşiv