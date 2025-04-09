O markette 1 litresi en ucuza satışa çıktı: Ayçiçek yağı fiyatları dipte

Zincir marketlerin rekabetçi kampanyaları, ayçiçek yağı fiyatlarını bir nebze olsun dengelemiş görünüyor. İşte en düşük fiyatlı 1 lt ayçiçek yağı seçenekleri ve detaylar:
Migros
Bizce Ayçiçek Yağı 1 lt
Fiyat: 82,30 TL/lt
Ayçiçek Yağı Alırken Dikkat!
Rafine mi, Soğuk Sıkım mı? Rafine yağlar yüksek ısıya dayanıklıyken, soğuk sıkım yağlar besin değerini korur. Serin ve kuru ortamda muhafaza edilmeli; direkt güneş ışığından uzak tutulmalı. Kullanılmış yağları lavaboya dökmek yerine belediyelerin geri dönüşüm noktalarına teslim edin.
Not: Fiyatlar Nisan 2025 tarihli güncel verilere dayanmaktadır. Kampanya detayları marketler tarafından değiştirilebilir.
Takvim/foto arşiv