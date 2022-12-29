O kişilere EYT’siz 15-16-18 yılla emeklilik! 2000-2003-2008-2009-2010 sigorta + 3600, 3700, 3960 gün safir değerinde! SSK, Bağkur yaş-sigorta-prim emeklilik TABLOSU 2023!

İŞE GİRİŞ TARİHİ

Detaylara geçmeden önce hemen bir şartı daha işin başında söyleyelim. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Eğer bu tarihten önce bir işyerine girmiş ve SSK'lı olmuşsanız arkanıza yaslanın ve sizi erken emekli edecek formülü okumaya devam edin.