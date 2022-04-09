Nisanda SSK, Bağkur’lu emekliye en az 600 en fazla 3.000 TL ödeme! Bunu yapan ATM’den parayı kapacak! Böyle fırsat her zaman gelmez!

Emeklilere yeni müjde geldi ve bazı bankaların promosyon ödeme ücretleri ve yanında sunmuş olduğu kampanyalar artırıldı. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına haiz oluyor. 2017'de başlamış olan uygulama yardımıyla bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 3 bin liraya kadar çıkıyor. Sadece banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bundan dolayı güncellemeye gidiyor. Hemen hemen ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği teklifler haberimizde yer ediniyor.