Nisanda SSK, Bağkur'lu emekliye en az 600 en fazla 3.000 TL ödeme! Bunu yapan ATM'den parayı kapacak! Böyle fırsat her zaman gelmez!
Nisan ayı promosyon kampanyaları ile ilgili incelemeler sürat kazandı. Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; yakınını getirenlere, kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler de yapılıyır. Kazanç 3 bin - 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bankaların promosyon yarışı devam eder iken şimdilik ödeme almamış olanlar verdiği tutarları öğrenmek amacıyla banka banka incelemeye koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin 750 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı.
Emeklilere yeni müjde geldi ve bazı bankaların promosyon ödeme ücretleri ve yanında sunmuş olduğu kampanyalar artırıldı. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına haiz oluyor. 2017'de başlamış olan uygulama yardımıyla bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 3 bin liraya kadar çıkıyor. Sadece banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bundan dolayı güncellemeye gidiyor. Hemen hemen ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği teklifler haberimizde yer ediniyor.
Bankaların kampanyaları hız kazandı. Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; yakınını getirenlere, kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler yapılıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...
Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.