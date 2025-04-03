Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB nisan ayı faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayı faiz kararını açıklamak için geri sayımı başlattı. Piyasalar enflasyon ve ekonomik veriler doğrultusunda bankanın alacağı yeni kararı merakla bekliyor. Nisan ayı faiz kararı ekonominin gidişatını önemli ölçüde şekillendirecek ve piyasalarda önemli etkilere yol açacak.
Nisan Ayı Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi doğrultusunda, Nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
Toplantı sonunda alınacak karar, aynı gün saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Merkez Bankası, faiz oranlarına ilişkin değişiklik ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaşacak.
Ekonomistlerin Faiz Beklentileri Ne Yönde?
Ekonomistler ve piyasa analistleri, Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına ilişkin farklı tahminlerde bulunuyor. Mart ayında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında, TCMB politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekmişti.
Bu kararın ardından piyasalarda yeni faiz değişikliği beklentileri farklılıklar gösteriyor.
Uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Örneğin, Bank of America yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,1'e, politika faizi beklentisini ise yüzde 32,5'e yükseltti.