Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB nisan ayı faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayı faiz kararını açıklamak için geri sayımı başlattı. Piyasalar enflasyon ve ekonomik veriler doğrultusunda bankanın alacağı yeni kararı merakla bekliyor. Nisan ayı faiz kararı ekonominin gidişatını önemli ölçüde şekillendirecek ve piyasalarda önemli etkilere yol açacak.