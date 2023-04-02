Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.