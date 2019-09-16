GaleriEkonomi

Nefesler tutuldu: TEKNOFEST yarın kapılarını açıyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını yarın açacak. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliklerde teknoloji yarışmalarının finalleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de son dönemde geliştirilen teknoloji ürünlerinin sergileneceği festivalde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenleyecek. Festivalde yurt içinden ve dışından birçok hava platformu gösteri yapacak.

16.09.2019 16:55 - Son Güncelleme: 16.09.2019 16:57
Nefesler tutuldu: TEKNOFEST yarın kapılarını açıyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) yarın başlayacak.

Nefesler tutuldu: TEKNOFEST yarın kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul'un ikincisi 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Nefesler tutuldu: TEKNOFEST yarın kapılarını açıyor

Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak.

Nefesler tutuldu: TEKNOFEST yarın kapılarını açıyor

Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

Nefesler tutuldu: TEKNOFEST yarın kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...