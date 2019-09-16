Nefesler tutuldu: TEKNOFEST yarın kapılarını açıyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını yarın açacak. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliklerde teknoloji yarışmalarının finalleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de son dönemde geliştirilen teknoloji ürünlerinin sergileneceği festivalde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenleyecek. Festivalde yurt içinden ve dışından birçok hava platformu gösteri yapacak.

16.09.2019 16:55 - Son Güncelleme: 16.09.2019 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





