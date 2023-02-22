Ne altın ne dolar ne mevduat! İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur!

Gümüşün oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçtiğini söyleyen Memiş, bir haftalık süreçte hızlı atak yaparsa şaşırmayın diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: ''Gümüşün bu kadar geride, düşük kalması, fiyatlamalar diyor ki, 'beni al'.