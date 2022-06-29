Müjdeyi duyan ATM’lere koşuyor! PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ve yardım ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye ödeme yapıyor. Çocuk parası ve doğum yardımı da bu ödemelerden sadece bir tanesi. Çocuklu aileler yapılan bu yardımlar hakkında detayları merak ediyor. Çocuk parası ne kadar ve doğum yardımı ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.