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Haberler Ekonomi Müjdeyi duyan ATM'lere koşuyor! PTT'den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

Müjdeyi duyan ATM'lere koşuyor! PTT'den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yatırılacak olan destek ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında çocuk parası ne kadar sorusu yer aldı. Peki, çocuk parası ne kadar? Çocuk yardımı şartları neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
29.06.2022 12:57 - Son Güncelleme: 29.06.2022 12:57
Müjdeyi duyan ATM’lere koşuyor! PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ve yardım ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye ödeme yapıyor. Çocuk parası ve doğum yardımı da bu ödemelerden sadece bir tanesi. Çocuklu aileler yapılan bu yardımlar hakkında detayları merak ediyor. Çocuk parası ne kadar ve doğum yardımı ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

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Müjdeyi duyan ATM’lere koşuyor! PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

1-2-3 çocuğu olan ailelere ödemeler başladı. Toplamda 1.300 TL veriliyor. Paranızı PTT'den çekebilirsiniz. Devlet Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı aracılığıyla yardım başvurularını almaya devam ediyor

Müjdeyi duyan ATM’lere koşuyor! PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

Ödemeler her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz tarihinde başlayacak. Bayram gelmeden önce ödeme alabilecekleri yerleri araştıran vatandaşlar için detaylar belli oldu. Devlet çocuklu ailelere para yardımı yapıyor.

Müjdeyi duyan ATM’lere koşuyor! PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

Devlet destek ödemesi yapması adı altında flaş bir açıklama yapılacağı belirtildi. Çocuk parası adı altında başvuru şartlarını taşıyanlara tek seferlik ödeme yapılacağı açıklandı. Doğum parasından yararlanmak isteyenlerin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra tam ve sağ bir şekilde doğum yapması gerekiyor.

Müjdeyi duyan ATM’lere koşuyor! PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!

2022 DOĞUM PARASI NE KADAR?

2022 doğum parası ve çocuk yardımı hakkında ayrıntılar merak edildi. . Buna göre:

İlk çocuk için: 300 TL

İkinci çocuk için: 400 TL

Üçüncü çocuk için: 600 TL para ödemesi yapılacağı belirtildi.

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