Müjdeyi duyan ATM'lere koşuyor! PTT'den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 1.300 TL destek ödemesi! Hesaplara yatmaya başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yatırılacak olan destek ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında çocuk parası ne kadar sorusu yer aldı. Peki, çocuk parası ne kadar? Çocuk yardımı şartları neler? İşte merak edilenler...
29.06.2022 12:57 - Son Güncelleme: 29.06.2022 12:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ve yardım ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye ödeme yapıyor. Çocuk parası ve doğum yardımı da bu ödemelerden sadece bir tanesi. Çocuklu aileler yapılan bu yardımlar hakkında detayları merak ediyor. Çocuk parası ne kadar ve doğum yardımı ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Devlet destek ödemesi yapması adı altında flaş bir açıklama yapılacağı belirtildi. Çocuk parası adı altında başvuru şartlarını taşıyanlara tek seferlik ödeme yapılacağı açıklandı. Doğum parasından yararlanmak isteyenlerin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra tam ve sağ bir şekilde doğum yapması gerekiyor.