Müjde bu akşam saat 22:40’da verildi! Duyan zil takıp oynayacak! BİM sudan ucuza satış başlattı! 4’lü çeyiz paketi 2.699 TL! 30 Temmuz’a kadar...

BİM'in yeni indirimleri merak konusu oldu. Vatandaşlar bu hafta BİM'de neler var öğrenmek istiyor. 21 Temmuz itibariyle yeni kataloglar yayımlandı. Tam 12 katalog ile yeni indirimli ürünlerin hangileri olduğu duyuruldu. 4'lü çeyiz paketi 2.699 TL'ye satışa çıktı. İşte tüm indirimler...