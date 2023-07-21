Müjde bu akşam saat 22:40'da verildi! Duyan zil takıp oynayacak! BİM sudan ucuza satış başlattı! 4'lü çeyiz paketi 2.699 TL! 30 Temmuz'a kadar...
BİM güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta BİM'de neler var diye merak edenler internet arama motorlarında harıl harıl fiyat listesini araştırıyor. Bu noktada 21-25-26-28 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataoğu gündeme geldi. İşte BİM'in indirimli yeni ürünler listesi... Kahve makinessi, tost makinesi, blender seti
21.07.2023 22:55 - Son Güncelleme: 21.07.2023 22:55