'MTV'yi nasıl ödeyeceğim' diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!
Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek. Bu süre bitmeden önce bankalar ÖTV ödemelerinde kolaylık sağlamaya başladı. Bazı bankalar gecikmeli ödemeleri dahil ederken, bazıları da taksit sayısını 4'e kadar çıkardı. İşte MTV ödemelerine taksit yapan bankalar...
25.01.2023 09:48 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:48
4 TAKSİTE BÖLÜNÜYOR
Yapı Kredi: MTV ödemesini Yapı Kredi kredi kartlarıyla 3 taksitle; ya da gib.gov. tr'den World Pay QR Kod 4 taksitle yapma imkanı sunuyor. Ödemeler bankanın mobil uygulaması, internet sitesi ve şubelerinden yapılabiliyor.