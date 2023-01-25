’MTV’yi nasıl ödeyeceğim’ diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!

Bankanın şubesi, mobil uygulaması, internet sitesi, CEPTETEB İŞTE, ATM'leri veya gib.gov.tr'den üzerinden ödeme yapılabiliyor. 2 Şubat'a kadar geçerli olan kampanya, alt limit olmaksızın 150 bin liraya kadar olan MTV ödemelerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksitli ödeme imkanı veriyor.