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'MTV'yi nasıl ödeyeceğim' diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!

Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek. Bu süre bitmeden önce bankalar ÖTV ödemelerinde kolaylık sağlamaya başladı. Bazı bankalar gecikmeli ödemeleri dahil ederken, bazıları da taksit sayısını 4'e kadar çıkardı. İşte MTV ödemelerine taksit yapan bankalar...

takvim.com.tr
25.01.2023 09:48 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:48
’MTV’yi nasıl ödeyeceğim’ diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!

İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib. gov.tr' üzerinden şifre girmeden 'MTV ödeme' alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak 02.00-23.45 saatlerinde bırç ödemesi yapılabiliyor.

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’MTV’yi nasıl ödeyeceğim’ diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!

İŞTE ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI SUNAN BANKALAR:

Bu yüzden MTV özel bankalardan sadece kredi kartı kullanılarak ödenebiliyor. Bazı özel bankalar ise müşterilerine kolaylık sunmak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor.

’MTV’yi nasıl ödeyeceğim’ diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!

150 BİN LİRAYA KADAR

Türk Ekonomi Bankası (TEB): TEB kredi kartlarıyla mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan MTV ödemelerine 3 taksit, TEB ATM'lerinden ve gib.gov.tr'den yapılan ödemelere ise 2 taksit fırsatı sunuyor.

’MTV’yi nasıl ödeyeceğim’ diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!

Bankanın şubesi, mobil uygulaması, internet sitesi, CEPTETEB İŞTE, ATM'leri veya gib.gov.tr'den üzerinden ödeme yapılabiliyor. 2 Şubat'a kadar geçerli olan kampanya, alt limit olmaksızın 150 bin liraya kadar olan MTV ödemelerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksitli ödeme imkanı veriyor.

’MTV’yi nasıl ödeyeceğim’ diyenlere müjde! Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat!

4 TAKSİTE BÖLÜNÜYOR

Yapı Kredi: MTV ödemesini Yapı Kredi kredi kartlarıyla 3 taksitle; ya da gib.gov. tr'den World Pay QR Kod 4 taksitle yapma imkanı sunuyor. Ödemeler bankanın mobil uygulaması, internet sitesi ve şubelerinden yapılabiliyor.

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