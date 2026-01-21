MSB 8 ilde 53 sürekli işçi alımı yapıyor! Başvurular İŞKUR'dan: Kontenjan dağılımı nasıl olacak?

HANGİ MESLEKLERE ALIM YAPILACAK?
|SIRA NO
|İL
|İŞ YERİ
|TİS MESLEK KODU
|TİS MESLEK ADI / İŞKUR MESLEK KODU VE ADI
|ARANAN NİTELİKLER
|MESLEKİ EĞİTİM VEREN LİSE (ALAN/DAL)
|USTALIK BELGESİ
|MESLEKİ YETERLİLİK / DİĞER BELGELER
|ENGELLİ
|TMSY
|TOPLAM
|1
|ANKARA
|5'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|11
|11
|2
|ÇANAKKALE
|42'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|3
|DİYARBAKIR
|52'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|4
|ESKİŞEHİR
|1'İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|6
|6
|5
|İSTANBUL
|İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|11
|11
|6
|İZMİR
|İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|8
|8
|7
|KOCAELİ
|GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|14
|14
|8
|NİĞDE
|7'NCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
|M005
|MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)
|EN AZ İLKOKUL MEZUNU
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|GENEL TOPLAM
|-
|53
|53