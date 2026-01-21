MSB 8 ilde 53 sürekli işçi alımı yapıyor! Başvurular İŞKUR'dan: Kontenjan dağılımı nasıl olacak?

PODCAST CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralananlar arasından 53 sürekli işçi alımı yapacak. Alımlar Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Niğde'deki bakım fabrikaları ile tersane komutanlıklarında malzeme istif-tahmil-tahliye işçisi kadrosu için gerçekleştirilecek. Başvurular 21-26 Ocak 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında malul sayılmayacak şekilde yaralanan vatandaşlar için sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar ilgili yönetmelikler çerçevesinde MSB bünyesindeki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını, 21–26 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirecek. İlan kapsamında yer alan kontenjan dağılımı ile meslek kollarına ilişkin detaylara, Millî Savunma Bakanlığının yayımladığı duyuruda yer alan "Duyuruya İlişkin Dosyalar" bölümünden ulaşılabilecek.

HANGİ MESLEKLERE ALIM YAPILACAK?

SIRA NOİLİŞ YERİTİS MESLEK KODUTİS MESLEK ADI / İŞKUR MESLEK KODU VE ADIARANAN NİTELİKLERMESLEKİ EĞİTİM VEREN LİSE (ALAN/DAL)USTALIK BELGESİMESLEKİ YETERLİLİK / DİĞER BELGELERENGELLİTMSYTOPLAM
1ANKARA5'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----1111
2ÇANAKKALE42'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----11
3DİYARBAKIR52'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----11
4ESKİŞEHİR1'İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----66
5İSTANBULİSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞIM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----1111
6İZMİRİZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞIM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----88
7KOCAELİGÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞIM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----1414
8NİĞDE7'NCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜM005MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE (9333.02- Diğer Tahmil-Tahliye İşçileri)EN AZ İLKOKUL MEZUNU----11
-GENEL TOPLAM-5353
KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlana göre başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Adayların ayrıca devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlar başta olmak üzere yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranıyor.

Başvuracak kişilerin terör örgütleriyle herhangi bir üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatının bulunmaması, kamu haklarından mahrum olmamış olması ve askerlikle ilişiğinin olmaması da aranan temel kriterler arasında yer alıyor.

EMEKLİLİK VE ÇALIŞMA DURUMUNA DİKKAT

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı alan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığında genel bütçeden ücret alan bir iş yerinde halihazırda çalışan işçilerin de bu ilana başvuru yapamayacağı belirtildi.

EĞİTİM BELGE VE ÖNCELİK ŞARTLARI

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen eğitim şartlarını taşıması ya damesleki yeterlilik/ustalık belgesine sahip olması gerekiyor.Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapacakların, yaralanmaya ilişkin sağlık raporu ile durumu gösteren komutanlık yazısını ibraz etmeleri zorunlu olacak.

Öncelik hakkına sahip adayların davet edildikleri halde mazeretsiz şekilde sınava katılmamaları ya da işi reddetmeleri durumunda bu haklarını kaybedecekleri de vurgulandı.

KURA VE SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Açık iş pozisyonları için sınav yapılacak. Sınava katılacak adaylar, açık iş gücü sayısının dört katı olacak şekilde kura ile belirlenecek. Kura çekimi,6 Şubat 2026 Cuma günü saat 10.00'da, MSB Personel Temin Daire Başkanlığındanoter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların listesi MSB'nin personel temin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu duyuru tebligat yerine geçecek ve adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

BELGE KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRME

Kura sonrası adayların eğitim durumu, mesleki belgeleri ve diğer şartları taşıyıp taşımadıkları belge kontrolüyle incelenecek. Eksik veya hatalı belge sunan asil adayların yerine, yedek listeden şartları sağlayan adaylar dahil edilecek.

Sınavlar, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmeye yönelik olacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

SAĞLIK RAPORU VE YERLEŞTİRME

Sınavda başarılı olan adaylardan, istihdam edilecekleri meslek koluna uygun sağlık kurulu raporu istenecek. Göreve başlamayan, deneme süresinde ayrılan ya da şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre yerleştirme yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, adayların başvuru öncesinde ilan metnini dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı. İlan metninde yer almayan hususlarda ise ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı bildirildi.

