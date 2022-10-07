Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...
Devlet tarafından ödenen destekler vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlıyor. Özellikle çocuklu aileler için büyük bir avantaj sağlanıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sağlanıyor. Peki, Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı kimlere verilir, şartlar neler? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Devlet kanadından destekler sağlanmaya devam ediliyor. Bunlar arasında SED yardımı yoğun ilgi görüyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında da para yardımı yapılıyor. Çocuğu okula giden ailelere destek olmak amacıyla verilen para yardımından pek çok öğrenci yararlanıyor. Peki, Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı? İşte detaylar!
EKİM AYI SED ÖDEMESİ YATTI MI?
İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayındaki SED Hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ekim ayıs ed ödemelerine ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay SED ödemesi yapıldığını kaydetti.