Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

Devlet kanadından destekler sağlanmaya devam ediliyor. Bunlar arasında SED yardımı yoğun ilgi görüyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında da para yardımı yapılıyor. Çocuğu okula giden ailelere destek olmak amacıyla verilen para yardımından pek çok öğrenci yararlanıyor. Peki, Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı? İşte detaylar!