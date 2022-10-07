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Haberler Ekonomi Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

Devlet tarafından ödenen destekler vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlıyor. Özellikle çocuklu aileler için büyük bir avantaj sağlanıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sağlanıyor. Peki, Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı kimlere verilir, şartlar neler? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
07.10.2022 19:27 - Son Güncelleme: 07.10.2022 19:27
Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

Devlet kanadından destekler sağlanmaya devam ediliyor. Bunlar arasında SED yardımı yoğun ilgi görüyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında da para yardımı yapılıyor. Çocuğu okula giden ailelere destek olmak amacıyla verilen para yardımından pek çok öğrenci yararlanıyor. Peki, Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı? İşte detaylar!

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Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

EKİM AYI SED ÖDEMESİ YATTI MI?

İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayındaki SED Hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ekim ayıs ed ödemelerine ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

BAKAN YANIK: EYLÜLDE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 340 MİLYON 499 BİN TL SED ÖDEMESİ YAPTIK

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile odaklı hizmet anlayışıyla çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas alan çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay SED ödemesi yapıldığını kaydetti.

Minimum 2.450 TL ödeme yapılacak! Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan ebeveynlere 12 AY boyunca nakit para verilecek! Başvuru ekranı AKTİF: TC sonu 2,4,6,8,1,3 olanlar...

Böylece çocukların ailelerinden kopmadan, geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL SED ödemesi yaptık" dedi.

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