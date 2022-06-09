Milyonlarca kiracıyı rahatlatacak adım atıldı: Kira artışına yüzde 25 sınırı! Nasıl değişecek?
Milyonlarca kiracıyı rahatlatacak adım atıldı. Konut kiraları artışında üst sınır düşürüldü. 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış yüzde 25'i geçemeyecek. Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlanması uygulaması sadece konutlar için geçerli olacak. İşyerleri kapsam dışında bırakıldı.
JET HIZIYLA GEÇTİ
Son birkaç ay içinde kiralarda yaşanan büyük artışlar nedeniyle AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışma başlatmıştı. Dün de Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralara yüzde 25 sınırlama getiren teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen 6'ncı Yargı Paketi'ne ekleyeceklerini söylemişti.
AK Parti grubu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için harekete geçti. Muhalefet partileri ile tek tek konuşularak "Genel Kurul'da görüşülen avukatlık ile ilgili yasa teklifine önerge ile ekleme yapalım" önerisi götürdü. Muhalefetin kabul etmesi üzerine önerge akşam saatlerinde genel kurul gündemine getirilip tüm partilerin desteği ve jet hızı ile kabul edildi.
BİR YILDAN UZUNSA…
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen maddeye göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde artış yüzde 25'i geçemeyecek. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacak.