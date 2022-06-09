Milyonlarca kiracıyı rahatlatacak adım atıldı: Kira artışına yüzde 25 sınırı! Nasıl değişecek?

AK Parti grubu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için harekete geçti. Muhalefet partileri ile tek tek konuşularak "Genel Kurul'da görüşülen avukatlık ile ilgili yasa teklifine önerge ile ekleme yapalım" önerisi götürdü. Muhalefetin kabul etmesi üzerine önerge akşam saatlerinde genel kurul gündemine getirilip tüm partilerin desteği ve jet hızı ile kabul edildi.