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Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğine dair merak edilen sorular yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme tarihini açıkladı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

03.08.2019 13:18 - Son Güncelleme: 03.08.2019 13:18
Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK tarafından 12,5 milyon emekliye verilecek bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisi 1000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyesini almayı bekliyorlar. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

12,5 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, SGK SSK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Böylelikle önümüzdeki perşembe ve cuma günleri bayram ikramiyeleri hesaplara yatmış olacak.

Yatırılma sırası da 8 Ağustos Perşembe günü SSK emeklilerine 9 Ağustos Cuma ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine şeklinde gerçekleştirilecek.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

MAAŞA BAKILMAYACAK

Emeklilere yatırılacak ikramiye bin lira olurken maaşın kaç lira olduğuna bakılmayacak. Her emekliye eşit ikramiye yatırılacak. Bunun için emeklilerin herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

YENİ EMEKLİLERDE İKRAMİYE ALABİLECEK

2019 Temmuz ayında emekli olan birisi yani şu anda emekli ikramiyesi bağlanan biri de bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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