Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK tarafından 12,5 milyon emekliye verilecek bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisi 1000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyesini almayı bekliyorlar. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...