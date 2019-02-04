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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik tarihi! Ne zaman emekli olabilirim?

Milyonlarca vatandaşın çalışma hayatının ilk yıllarında çok önemsemediği emeklilik sonlara doğru en çok arzulanan ve ne zaman gerçekleşeceği merak edilen bir konudur. Peki, emekli olurken önemli tarihler hangileri? Emeklilik yaşı kaç oldu? İşte emekli olma şartları ve 'ne zaman emekli olabilirim' sorusunun yanıtı. Detaylar haberimizde...

04.02.2019 09:42 - Son Güncelleme: 04.02.2019 10:09
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik tarihi! Ne zaman emekli olabilirim?

Çalışmaya başlayan herkesin başlangıçta olmasa da sonradan en büyük isteği emekli olmaktır. Çalışma yaşamının ilk yıllarında pek önemsenmeyen emeklilik sonlara doğru en çok arzulanan ve ne zaman gerçekleşeceği merak edilen bir konudur.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik tarihi! Ne zaman emekli olabilirim?

Normal şartlarda bir kişi işe başladığında ne zaman emekli olacağını bilir. Bütün gelişmiş ülkelerde böyledir. Ne var ki bizde uzun yıllar sürekli değişen kanunlarla emeklilik tarihini bulmak bir bilmeceye dönüşmüştür.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik tarihi! Ne zaman emekli olabilirim?

SON 20 YILDA İSTİKRARA KAVUŞTU
Geçmiş dönemlerde, her seçim döneminde emeklilik yaşıyla oynamak, "süper emeklilik" gibi garip uygulamalar getirmek, emeklilik yasalarını arada bir delmek normal uygulamalar haline geldiği için emekliliği hesap edebilmek matematik problemi haline gelmiştir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik tarihi! Ne zaman emekli olabilirim?

Neyse ki son 20 yıldır sosyal güvenlik sistemimiz özellikle emeklilik boyutuyla istikrara kavuştuğu için çalışma yaşamına yeni başlayanlar için emeklilik tarihlerini bilmek kolaylaşmıştır. İşte Milliyet yazarı Cem Kılıç'ın bugünki yazısı:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik tarihi! Ne zaman emekli olabilirim?

12.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ
Türkiye'de Kasım 2018 verilerine göre 12 milyon 333 bin 646 emekli var. Emeklilerimizin 7 milyon 711 bini eski SSK'lı, yeni 4/a'lılar. 2 milyon 648 bini eski Bağ Kur'lu yeni 4/b'liler. 2 milyon 224 bini eski Emekli Sandığı mensupları, yeni 4/c'liler. Emeklilerin yaşadıkları il nüfusuna oranı açısından en yüksek orana sahip il Zonguldak. Zonguldak'taki her 4 kişiden birisi emekli.

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