Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik tarihi! Ne zaman emekli olabilirim?
Milyonlarca vatandaşın çalışma hayatının ilk yıllarında çok önemsemediği emeklilik sonlara doğru en çok arzulanan ve ne zaman gerçekleşeceği merak edilen bir konudur. Peki, emekli olurken önemli tarihler hangileri? Emeklilik yaşı kaç oldu? İşte emekli olma şartları ve 'ne zaman emekli olabilirim' sorusunun yanıtı. Detaylar haberimizde...
04.02.2019 09:42 - Son Güncelleme: 04.02.2019 10:09
12.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ
Türkiye'de Kasım 2018 verilerine göre 12 milyon 333 bin 646 emekli var. Emeklilerimizin 7 milyon 711 bini eski SSK'lı, yeni 4/a'lılar. 2 milyon 648 bini eski Bağ Kur'lu yeni 4/b'liler. 2 milyon 224 bini eski Emekli Sandığı mensupları, yeni 4/c'liler. Emeklilerin yaşadıkları il nüfusuna oranı açısından en yüksek orana sahip il Zonguldak. Zonguldak'taki her 4 kişiden birisi emekli.
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