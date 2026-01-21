MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir?

BAŞARI PUANI VE BARAJ ŞARTI

Sınavda 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Atamaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, adayların sınavdan aldığı puanlar doğrultusunda belirlenecek. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından, ilanda belirtilen açık iş gücü sayısı kadar asil aday seçilecek. Asil adaylar, en yüksek puandan başlanarak belirlenecek. Bunun dışında kalan başarılı adaylar ise puan sırasına göre yedek aday listesine alınacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Adaylara sonuçlarla ilgili ayrıca yazılı veya sözlü bir tebligat yapılmayacak.