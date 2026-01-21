PODCAST CANLI YAYIN

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1113 sürekli işçi alımı için merakla beklenen kura çekimi bugün yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek aday listeleri gün içinde personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edilecek 1113 sürekli işçi alımı için beklenen kura günü geldi.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 2

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

MSB'nin resmi internet sitesinde paylaştığı bilgi şu şekilde;

"Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacaktır.

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait listehttps://personeltemin.msb.gov.trinternet sitesinden yayımlanacaktır.

Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır."

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 3

HANGİ MESLEKLERDE ALIM YAPILACAK?

MSB'nin sürekli işçi alımı kapsamında birçok farklı meslek grubunda istihdam sağlanacak. Alım yapılacak bazı kadrolar şöyle:

🔴İş güvenliği uzmanı

🔴Uçak kaporta bakım ve onarımcısı

🔴Uçak motor ve sistemleri bakım ve onarımcısı

🔴Tekneci

🔴Motorcu

🔴Kaynakçı

🔴Terzi

🔴Elektronikçi

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 4

BELGE KONTROLÜ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Kura sonucunda sınava katılma hakkı elde eden adayların; eğitim durumu, mesleki yeterlilik, tecrübe, öncelik hakkı ve ilgili belgeleri kontrol edilecek. Bu kapsamda hem asil hem de yedek adayların tamamı belge kontrolüne çağrılacak.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 5

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri yine MSB'nin personel temin internet adresinden duyurulacak. Adayların belge kontrolüne gelirken belgelerin asıllarıyla birlikte fotokopilerini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 6

Eksik ya da hatalı belge sunan asil adayların yerine, sırasıyla yedek adaylar sınava kabul edilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemleri ise idarece sonlandırılacak.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 7

SINAV TAKVİMİ DAHA SONRA DUYURULACAK

Belge kontrolü sürecinin tamamlanmasının ardından sınavın yapılacağı gün, saat ve yer bilgileri ile sınava katılmaya hak kazanan aday listesi https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 8

Belirtilen tarih ve saatte sınavda hazır bulunmayan adaylara ek hak tanınmayacak ve adaylıkları geçersiz sayılacak. Yapılan duyurular resmi tebligat yerine geçecek, ayrıca posta yoluyla bildirim yapılmayacak.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 9

SINAV VE ATAMA SÜRECİNE İLİŞKİN DETAYLAR AÇIKLANDI

Başvuru yapan adayların değerlendirilmesine yönelik sınav ve sonrasındaki süreçlere ilişkin usul ve esaslar netleşti. Sınavdan sonuçların ilanına, sağlık raporundan yedek aday uygulamasına kadar pek çok başlık açıklandı.

SINAVIN KAPSAMI VE DEĞERLENDİRME ESASI

Sınav, adayların başvurdukları meslek koluna yönelik mesleki bilgi ve becerileri ile görev sırasında yerine getirmeleri beklenen yetkinlikleri ölçmek amacıyla gerçekleştirilecek. Tüm adaylar sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 10

BAŞARI PUANI VE BARAJ ŞARTI

Sınavda 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Atamaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, adayların sınavdan aldığı puanlar doğrultusunda belirlenecek. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından, ilanda belirtilen açık iş gücü sayısı kadar asil aday seçilecek. Asil adaylar, en yüksek puandan başlanarak belirlenecek. Bunun dışında kalan başarılı adaylar ise puan sırasına göre yedek aday listesine alınacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Adaylara sonuçlarla ilgili ayrıca yazılı veya sözlü bir tebligat yapılmayacak.

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir? - 11

SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Sınavda başarılı olan adaylardan, işe alınacakları meslek kolu için yürürlükteki yönetmeliklere uygun sağlık kurulu raporu istenecek. Raporda"çalıştırılamayacağı işler" bölümünün eksiksiz doldurulmuş ve istihdam amaçlı alınmış olması şart olacak. Söz konusu rapor, 6331 sayılı Kanun kapsamında işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından incelenecek ve inceleme sonucunda aday için "Uygundur"veya"Uygun değildir" şeklinde değerlendirme yapılacak.

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR VE YEDEK ADAY UYGULAMASI

İşe yerleştirme hakkı kazanmasına rağmen belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar, işe başlama hakkından feragat edenler, deneme süresi içinde herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erenler ya da başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre yerleştirme yapılabilecek.

MEVZUAT HÜKÜMLERİ ESAS ALINACAK

İlan metninde yer almayan hususlarda ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.