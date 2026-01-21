MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: Asil-yedek listesi nasıl öğrenilir?

SAĞLIK RAPORU ŞARTI
Sınavda başarılı olan adaylardan, işe alınacakları meslek kolu için yürürlükteki yönetmeliklere uygun sağlık kurulu raporu istenecek. Raporda"çalıştırılamayacağı işler" bölümünün eksiksiz doldurulmuş ve istihdam amaçlı alınmış olması şart olacak. Söz konusu rapor, 6331 sayılı Kanun kapsamında işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından incelenecek ve inceleme sonucunda aday için "Uygundur"veya"Uygun değildir" şeklinde değerlendirme yapılacak.
GÖREVE BAŞLAMAYANLAR VE YEDEK ADAY UYGULAMASI
İşe yerleştirme hakkı kazanmasına rağmen belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar, işe başlama hakkından feragat edenler, deneme süresi içinde herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erenler ya da başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre yerleştirme yapılabilecek.
MEVZUAT HÜKÜMLERİ ESAS ALINACAK
İlan metninde yer almayan hususlarda ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.