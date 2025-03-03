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Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

Milli Emlak, vatandaşlara cazip fiyatlarla tarla ve arsa sahibi olma imkânı sunmaya devam ediyor. Son olarak, Kars'ın Arpaçay ilçesinde 151 bin TL'ye satışa çıkarılan imarlı bir arsa yatırım yapmak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat oluşturuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 11:24
Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

İhale Detayları ve Başvuru Bilgileri

Satışa sunulan 136,87 metrekarelik arsa için belirlenen tahmini ihale bedeli 151.000 TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 15.100 TL teminat bedeli yatırması gerekiyor.

Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

📍 İhale Tarihi: 5 Mart 2025

🕙 İhale Saati: 10:15

📌 İhale Yeri: Kars / Arpaçay

Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

Neden Bu Fırsatı Değerlendirmelisiniz?

Uygun fiyatlı yatırım imkânı

İmarlı arsa avantajı

Düşük teminat bedeliyle ihaleye katılım şansı

Milli Emlak 151 bin liraya imarlı arsa satışı yapıyor!

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsat hakkında daha fazla bilgi almak için Kars Milli Emlak Resmi Web Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Milli Emlak resmi sitesinden alınmıştır

Kaynak: takvim.com.tr