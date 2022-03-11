Metro markete gitmeden önce alışveriş çantanızı almayı unutmayın! Gıda ürünleri indirimleri… 110 TL’ye ayçiçek yağı, 70 TL’ye kıyma satışı başladı!

Tüm illerden vatandaşlar marketlerdeki temel gıda ürünlerinde nasıl fiyatlar olduğunu merak ederek araştırır oldu. Metro markette 110 TL'ye ayçiçek yağı, 70 TL'ye kıyma satışı başladı ve yoğun ilgi görüyor. Metro markete gitmeden önce alışveriş çantanızı almayı unutmayın, gıda ürünlerindeki bütçeye uygun indirimleri haberimizdeki katalogtan inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Metro markette sadece temel gıda değil temizlik ürünleri, beyaz eşya, teknolojik ürünler gibi daha pek çok kategoride ürünü bulabilirsiniz.