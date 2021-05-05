Mest etti! Emekliye 1500 TL maaş, 2.000 TL promosyon, 2200 TL ikramiye! Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç müjdesi!
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Milyonları ilgilendiriyor. Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç müjdesi! Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Öte yandan bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.
Bu ay emekli maaşı bağlananları 3'lü kazanç bekliyor. En az bin 500 lira maaşla birlikte, 1.100 lira Ramazan Bayramı ikramiyesi ve 625 - 1.750 lira arasında promosyon yolu açılıyor. İşte haberin detayları ve emekli maaşı yeni bağlanan vatandaşları ilgilendiren tüm detaylar... Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyanları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor.