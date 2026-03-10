Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını bu hafta açıklamaya hazırlanıyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı karar hem piyasalarda hem de ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin büyük bölümü ise politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyor.