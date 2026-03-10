EKONOMİSTLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SABİT FAİZ BEKLİYOR
Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, faiz oranında değişiklik beklemeyenlerin sayısı oldukça yüksek. Ankete katılan 38 ekonomistin 37'si, politika faizinin mevcut seviyesinde bırakılacağını öngörüyor.
Sadece bir ekonomist ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir indirime gidebileceği görüşünü dile getirdi. Mart ayı toplantısına ilişkin beklentilerin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekillendi.
YIL SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 30
Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin tahminleri de dikkat çekiyor. Ankete katılan uzmanların yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak hesaplandı. Bu tablo, yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.