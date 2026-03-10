CANLI YAYIN
Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: Mart ayında faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü açıklayacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun kararı saat 14.00'te ilan edilecek. Ocak ayındaki 100 baz puanlık indirimin ardından mart ayı için ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde.

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: Mart ayında faizler düşecek mi? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını bu hafta açıklamaya hazırlanıyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı karar hem piyasalarda hem de ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin büyük bölümü ise politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyor.

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: Mart ayında faizler düşecek mi? - 2

PPK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararını perşembe günü verecek.Kurul toplantısının ardından alınan kararın saat 14.00'te kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası, şubat ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bu nedenle piyasalar, mart ayındaki toplantıda nasıl bir adım atılacağını yakından izliyor.

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: Mart ayında faizler düşecek mi? - 3

EKONOMİSTLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SABİT FAİZ BEKLİYOR

Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, faiz oranında değişiklik beklemeyenlerin sayısı oldukça yüksek. Ankete katılan 38 ekonomistin 37'si, politika faizinin mevcut seviyesinde bırakılacağını öngörüyor.

Sadece bir ekonomist ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir indirime gidebileceği görüşünü dile getirdi. Mart ayı toplantısına ilişkin beklentilerin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekillendi.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 30

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin tahminleri de dikkat çekiyor. Ankete katılan uzmanların yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak hesaplandı. Bu tablo, yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: Mart ayında faizler düşecek mi? - 4

OCAK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını ocak ayında gerçekleştirmişti. Bu toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürülmüştü.

2026 YILI PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın 2026 yılı için açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı takvimi ise şöyle:

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026