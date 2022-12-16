Memura zamda eşik aşıldı! 2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

İKİ ÇOCUKLUYA BİN 291 TL AİLE DESTEĞİ

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 18.27 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 896,82 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,27 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98.64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 291 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.