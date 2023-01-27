Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek! SSK, Bağkur’luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Ek gösterge, İntibak, Refah Payı...

Ocak ayı emekli memur için kazanç ayı oldu. Emekli memurlar ek gösterge artışıyla beraber çifte ödeme alacak. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte emekli, memur, memur emeklisi maaş tablosu 2023!