Memura Emekliye %13.52 EK ZAM! SSK, Bağkur'lu 7.503 TL, Memura 15.958 TL kök maaş! Fark 2.240 TL'ye yükseldi! 5.500 TL, 6000 TL aylığı olanlar...
Emekli ve memurun zamlı maaşları belli oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.Tahsis numarasına göre yeni zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaba geçeceği de açıklandı. Öte yandan emekli ve memur maaşlarında ikramiye farkı da ortaya çıktı. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığını almaya başlayacak. Haberimizde yeni memur emekli maaşlarına yer verdik. İşte en güncel tablo haberimizde!
Milyonlarca emekli için zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başladı. İlk ödeme SSK'lılara yapılırken, Bağ-Kur'lular takip edecek. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zam farkı hem de ek gösterge farkı ödenecek. Bu kapsamda maaşların son durumu hakkında aramalar hız kazandı. Haberimizde tablo tablo emekli memur ek ödemeli maaşlara yer verdik. İşte detaylar...
Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur zammının Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Memur ve emekliye yapılan zam Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.
Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.
"93 BİN TL İLAVE İKRAMİYE FARKI"
2022'de emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödeneceği bildirildi. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.