Memura Emekliye %13.52 EK ZAM! SSK, Bağkur’lu 7.503 TL, Memura 15.958 TL kök maaş! Fark 2.240 TL’ye yükseldi! 5.500 TL, 6000 TL aylığı olanlar...

Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.