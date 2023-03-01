Memura ve emekliye %10,40 EK ZAM! İşte polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

Emekli ve memurlar Temmuz zammı için hesaplama yapmaya başladı. Son olarak, Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak TÜİK tarafından açıklanmıştı. AA Finans'ın şubat ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre ortaya 2 aylık maaş hesabı çıktı. Peki, emekliye memura ek zam var mı? Temmuz'da SSK, Bağkur'lular kaç TL zam alacak? Meslek meslek maaş hesaplamaları takvim.com.tr'de...