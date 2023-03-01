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Haberler Ekonomi Memura ve emekliye %10,40 EK ZAM! İşte polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

Memura ve emekliye %10,40 EK ZAM! İşte polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

Emekli ve memurlar yeni yılda %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak 2. zamma çevrildi. Yılın ilk verisi %6,65 olarak açıklanmıştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını beklediğini duyurdu. Yapılan anketle birlikte 2 aylık oran 10,40 olarak hesaplandı. Buna göre en düşük emekli maaşı 6.072 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 13.066 TL'ye yükseldi. Peki, Temmuz'da emekli, memur maaşları ne kadar olacak 2023? Polis, hemşire, öğretmen maaşları Temmuz ayında kaç TL olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!

Okan Beltek
takvim.com.tr
01.03.2023 19:49 - Son Güncelleme: 01.03.2023 20:04
Memura Emekliye %10,40 EK ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 6.726 TL, Memura 14.419 TL kök maaş! Fark %6+3,52’ye yükseldi! Polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

Emekli ve memurlar Temmuz zammı için hesaplama yapmaya başladı. Son olarak, Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak TÜİK tarafından açıklanmıştı. AA Finans'ın şubat ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre ortaya 2 aylık maaş hesabı çıktı. Peki, emekliye memura ek zam var mı? Temmuz'da SSK, Bağkur'lular kaç TL zam alacak? Meslek meslek maaş hesaplamaları takvim.com.tr'de...

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Memura Emekliye %10,40 EK ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 6.726 TL, Memura 14.419 TL kök maaş! Fark %6+3,52’ye yükseldi! Polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,52 artmasını bekliyor.

Memura Emekliye %10,40 EK ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 6.726 TL, Memura 14.419 TL kök maaş! Fark %6+3,52’ye yükseldi! Polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor.

Memura Emekliye %10,40 EK ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 6.726 TL, Memura 14.419 TL kök maaş! Fark %6+3,52’ye yükseldi! Polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

Memura Emekliye %10,40 EK ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 6.726 TL, Memura 14.419 TL kök maaş! Fark %6+3,52’ye yükseldi! Polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde oluştu.

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