Memura ve emekliye %10,40 EK ZAM! İşte polis, öğretmen, jandarma, hemşire yeni Ocak-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU!
Emekli ve memurlar yeni yılda %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak 2. zamma çevrildi. Yılın ilk verisi %6,65 olarak açıklanmıştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını beklediğini duyurdu. Yapılan anketle birlikte 2 aylık oran 10,40 olarak hesaplandı. Buna göre en düşük emekli maaşı 6.072 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 13.066 TL'ye yükseldi. Peki, Temmuz'da emekli, memur maaşları ne kadar olacak 2023? Polis, hemşire, öğretmen maaşları Temmuz ayında kaç TL olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!
Emekli ve memurlar Temmuz zammı için hesaplama yapmaya başladı. Son olarak, Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak TÜİK tarafından açıklanmıştı. AA Finans'ın şubat ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre ortaya 2 aylık maaş hesabı çıktı. Peki, emekliye memura ek zam var mı? Temmuz'da SSK, Bağkur'lular kaç TL zam alacak? Meslek meslek maaş hesaplamaları takvim.com.tr'de...
AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,52 artmasını bekliyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.