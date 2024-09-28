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Memura çift haneli zam! En az 43.988 TL! Ne kadar artış olacak? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak?

6 milyon memur ve memur emeklisi Ocak zammına eklenecek enflasyon farkını merakla beklerken, yeni anketten ipucu geldi. Peki memurlar ve emekliler ne kadar zam alabilecek? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak? İşte detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 14:03 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 14:05
Memura çift haneli zam! En az 43.988 TL! Ne kadar artış olacak? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak?

Memurlar ve emekliler 2025 yılına zamlı maaşla başlayacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.

Memura çift haneli zam! En az 43.988 TL! Ne kadar artış olacak? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak?

OVP NE DİYOR?

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olarak gerçekleşebileceğini gösterdi.

Memura çift haneli zam! En az 43.988 TL! Ne kadar artış olacak? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak?

Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da farkla birlikte yüzde 9.31'i bulabilecek.

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