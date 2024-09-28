Memura çift haneli zam! En az 43.988 TL! Ne kadar artış olacak? Mesleklere göre kim, ne kadar alacak?

Memurlar ve emekliler 2025 yılına zamlı maaşla başlayacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak.



OVP NE DİYOR?



Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olarak gerçekleşebileceğini gösterdi.