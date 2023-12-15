Memur emeklisine toplu sözleşme + enflasyon farkı! 4a,4b,4c'lilere %50 zam oranı netleşti! Öğretmen, Polis, Hemşire, Mühendis zamlı maaş tablosu

"İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var."

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ZAM ORANINI DUYURDU

Cevdet Yılmaz "Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklisi için farklı bir artış olacak. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullanarak beklenen zam oranını açıkladı.