Memur emeklisine toplu sözleşme + enflasyon farkı! 4a,4b,4c'lilere %50 zam oranı netleşti! Öğretmen, Polis, Hemşire, Mühendis zamlı maaş tablosu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katılığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, memur ve memur emeklisi için zam yüzdesini duyurdu. %50 zam yapılacağının açıklanmasının ardından binlerce memur ve memur emeklisi yeni zamlı maaş hesabına başladı. İşte 2024 meslek meslek zamlı yeni maaş tablosu...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, katılıdığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. İşte o açıklamalardan öne çıkanlar...
MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI + TOPLU SÖZLEŞME FARKI
"İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var."
ZAM ORANINI DUYURDU
Cevdet Yılmaz "Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklisi için farklı bir artış olacak. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullanarak beklenen zam oranını açıkladı.