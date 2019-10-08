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Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin 2020 Ocak ayında ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.65 enflasyon farkı göründü. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Peki, SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

08.10.2019 13:21 - Son Güncelleme: 08.10.2019 13:21
Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? 2020 Ocak ayında memur emeklilerine çifte zam göründü. Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyona yakın memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.65 enflasyon farkı göründü. Peki, SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hakem kurulunun kararıyla Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenirken, enflasyon farkı da söz konusu olabilecek.

Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin Ocak'ta fark alabilmesi için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor

Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ÇİFTE ZAM VAR
Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, 2019'un ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak.

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