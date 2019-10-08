Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisinin 2020 Ocak ayında ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.65 enflasyon farkı göründü. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Peki, SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
08.10.2019 13:21
- Son Güncelleme: 08.10.2019 13:21
SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? 2020 Ocak ayında memur emeklilerine çifte zam göründü. Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyona yakın memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.65 enflasyon farkı göründü. Peki, SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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