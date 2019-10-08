Memur ve emekliye fark+zam | SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin 2020 Ocak ayında ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.65 enflasyon farkı göründü. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Peki, SGK SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

08.10.2019 13:21 - Son Güncelleme: 08.10.2019 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





