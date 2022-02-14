Memur ve emekliye %22 zam! Ek göstergede rota oluşturuldu: 8 bin 204 liraya çıkacak! Toplu sözleşme + enflasyon farkı + sosyal refah farkı!

Türkiye'de gündemde sıklıkla konuşulan 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi seviyede artışlara sebep olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin ardından ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı.Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerine yer vermişti. İşte 3600 ek gösterge de merak edilen o detaylar...