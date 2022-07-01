Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...
Memur ve emekliye temmuz zammında son dakika gelişmesi | Asgari ücret zam oranı beklenirken milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında yapılacak maaş zammı için geri sayımını sürdürüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranıyla emekli ve memurun zam oranı netleşecek. Yılın ilk 5 ayında enflasyon farkı yüzde 35,64 oranında oluşmuştu. Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle beraber emekli ve memurların zammı da belli olacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alım gücünün korunması amacıyla enflasyon oranı üzerinde bir zam yapılabileceğinin sinyalini vermişti. 4 Temmuz öncesi haziran ayı enflasyonuna ilişkin Enflasyon Beklenti Anketi de sonuçlandı. Peki Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre Ocak-Haziran dönemleri arası enflasyon oranı ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranı ne olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...
01.07.2022 17:07 - Son Güncelleme: 01.07.2022 17:29