Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...

Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...

Memur ve emekliye temmuz zammında son dakika gelişmesi | Asgari ücret zam oranı beklenirken milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında yapılacak maaş zammı için geri sayımını sürdürüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranıyla emekli ve memurun zam oranı netleşecek. Yılın ilk 5 ayında enflasyon farkı yüzde 35,64 oranında oluşmuştu. Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle beraber emekli ve memurların zammı da belli olacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alım gücünün korunması amacıyla enflasyon oranı üzerinde bir zam yapılabileceğinin sinyalini vermişti. 4 Temmuz öncesi haziran ayı enflasyonuna ilişkin Enflasyon Beklenti Anketi de sonuçlandı. Peki Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre Ocak-Haziran dönemleri arası enflasyon oranı ne kadar olacak? Emekli ve memur zam oranı ne olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Okan Beltek
takvim.com.tr
01.07.2022 17:07 - Son Güncelleme: 01.07.2022 17:29
Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...

Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. 3 Temmuz'a sayılı günler kala memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...

Yılın ilk 5 ayında enflasyon artışı yüzde 35,64 olarak hesaplandı.

Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...

Böylece Ocak-Mayıs dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 35,64 oranına ulaşmış oldu.

Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...

Şimdi de gözler 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak Haziran 2022 dönemine ait enflasyon oranlarına çevrildi.

Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emekli 2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam oranı...

Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmadan önce, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı.

SON DAKİKA