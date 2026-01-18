PODCAST CANLI YAYIN

Memur emeklisine en az 5.100 lira zam farkı yatacak! En düşük maaş 27 bin 772 liraya yükseldi

2026 yılının ilk maaş artışlarıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun alacağı yeni tutarlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak'tan itibaren başlarken memur emeklileri için oluşan zam farklarının da ay içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Yüzde 18,6'lık zam ve taban aylık düzenlemesiyle en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 liraya çıkarken, maaşını aylık alanlara en az 5 bin 100 lira zam farkı bu ay içinde hesaplara yatırılacak.

Yılın ilk enflasyon verilerinin netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında artış yapıldı. Zamlı maaşlar 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren ödenmeye başlanırken, tüm ödemelerin 28 Ocak tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, bu kapsamdaki fark ödemeleri de ayrıca hesaplara yatırılacak.

MEMURLAR MAAŞLARINI 15 OCAK'TA ALDI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 18,6 oranındaki artışla zamlı maaşlarını 15 Ocak itibarıyla aldı.

Bu artışla birlikte aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya yükseldi. Böylece memur maaşlarında en düşük ödeme 61 bin 890 lira oldu.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Ocak zammıyla birlikte bazı unvanlara göre ödenecek net maaşlar da belli oldu. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu bulunan bir öğretmen (1/4) 73 bin 368 lira, uzman öğretmen (1/4) 81 bin 219 lira, polis (8/1) 81 bin 617 lira, hemşire (5/1) ise 74 bin 770 lira maaş alacak.

Memur Emeklilerine Zam Farkı Bu Ay İçinde

Memur emeklileri maaşlarını ayın ilk günlerinde aldığı için Ocak ayında ödemeler eski tutarlar üzerinden yapıldı.

Yüzde 18,6 oranındaki zam ve bin liralık taban aylık artışı nedeniyle oluşan farklar ise bu ay içerisinde hesaplara aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödeme tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Aylık ve Üç Aylık Alanlara Farklı Hesaplama

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin tamamı maaşını aylık almıyor. Üç aylık periyotlarla maaş alan emekliler için zam farkları, maaş dönemlerine göre farklı tutarlarda ödenecek.

Buna göre:

🔴Maaşını her ay alanlara 1 aylık fark,

🔴Kasım-Aralık-Ocak döneminde maaş alanlara 1 aylık,

🔴Aralık-Ocak-Şubat döneminde maaş alanlara 2 aylık,

🔴Ocak-Şubat-Mart döneminde maaş alanlara ise 3 aylık zam farkı yatırılacak.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı Yükseldi

Ocak zammı sonrası en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya çıktı. Böylece en düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 liralık artış gerçekleşti.

Bir aylık fark alacak emekliye en az 5 bin 100 lira, üç aylık fark alacak emekliye ise 15 bin 300 lira zam farkı ödenecek.

Yeni maaş düzenlemesiyle birlikte hem emekliler hem de memurlar için 2026 yılının ilk gelir artışı netleşmiş oldu.