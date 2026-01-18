Memur emeklisine en az 5.100 lira zam farkı yatacak! En düşük maaş 27 bin 772 liraya yükseldi
2026 yılının ilk maaş artışlarıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun alacağı yeni tutarlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak'tan itibaren başlarken memur emeklileri için oluşan zam farklarının da ay içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Yüzde 18,6'lık zam ve taban aylık düzenlemesiyle en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 liraya çıkarken, maaşını aylık alanlara en az 5 bin 100 lira zam farkı bu ay içinde hesaplara yatırılacak.
