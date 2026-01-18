Memur emeklisine en az 5.100 lira zam farkı yatacak! En düşük maaş 27 bin 772 liraya yükseldi

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Ocak zammıyla birlikte bazı unvanlara göre ödenecek net maaşlar da belli oldu. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu bulunan bir öğretmen (1/4) 73 bin 368 lira, uzman öğretmen (1/4) 81 bin 219 lira, polis (8/1) 81 bin 617 lira, hemşire (5/1) ise 74 bin 770 lira maaş alacak.