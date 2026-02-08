PODCAST CANLI YAYIN

MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak! Başvurular 9 Şubat'ta: Şartlar ve kadrolar nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacak. Başvurular 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında çevrim içi sistem üzerinden e-Devlet bilgileriyle gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi için 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alım süreci, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve süreç detayları adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

BAŞVURU TAKVİMİ NETLEŞTİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında başvurularını sistem üzerinden yapabilecek. Adaylar, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adaylar, durumlarına uygun olan eğitim ve uygulama merkezlerinden yalnızca birini tercih edebilecek. Başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Başvuru Formu"eksiksiz şekilde doldurulacak ve gerekli belgeler sisteme yüklenecek. Başvuruların doğru ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumlu olacak.

KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

İlan kapsamında toplam 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek. Eğitim ve uygulama merkezlerine göre kontenjan dağılımı şu şekilde belirlendi:

Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46

Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35

Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88

Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96

Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47

Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26

Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124

Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63

Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92

İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90

İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72

İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
GENEL ŞARTLAR

Eğitim personeli olarak istihdam edilecek adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen şartlar aranacak.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Üyesi Kadrolarından Başvuracaklar İçin

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak

Profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip olmak

BAKANLIK KADROLARINDA GÖREV YAPANLAR İÇİN

Doktora veya daha üst akademik unvana sahip olmak
veya

Öğretmen olarak görev yapıyor olmak şartıyla uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanına sahip olmak

