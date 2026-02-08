MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak! Başvurular 9 Şubat'ta: Şartlar ve kadrolar nasıl?

KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI
İlan kapsamında toplam 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek. Eğitim ve uygulama merkezlerine göre kontenjan dağılımı şu şekilde belirlendi:
Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46
Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35
Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88
Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96
Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47
Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26
Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124
Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63
Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92
İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90
İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72
İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47